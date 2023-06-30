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سرقة متاجر كبرى في فرنسا خلال الاحتجاجات (فيديو)

Lebanon 24
30-06-2023 | 05:23
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تعرضت المتاجر الكبرى في باريس، ليلة أمس الخميس، للسرقة تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية.
 
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات دخول عدد كبير جدا من المواطنين إلى بعض المتاجر، بعد تحطيم أبوابها وسط أجواء من الفوضى العارمة في البلاد.
 
وقام ملثمون بسرقة المتاجر وأخذ كل ما استطاعت أيديهم حمله، ثم هربوا على عجل من المكان.
 
 
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وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير.
 
 
ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام. (سبوتنيك)
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