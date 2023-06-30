سرقة متاجر كبرى في فرنسا خلال الاحتجاجات (فيديو)

تعرضت المتاجر الكبرى في باريس، ليلة أمس الخميس، للسرقة تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات دخول عدد كبير جدا من المواطنين إلى بعض المتاجر، بعد تحطيم أبوابها وسط أجواء من الفوضى العارمة في البلاد.

وقام ملثمون بسرقة المتاجر وأخذ كل ما استطاعت أيديهم حمله، ثم هربوا على عجل من المكان.

🚨 فرنسا في حالة فوضى وعمليات نهب وتحطيم متاجر شهيرة، بعد إحتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.pic.twitter.com/HbLOWq8yFx — حول العالم (@OuWrd) June 30, 2023 Advertisement





وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير. وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير.

ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام. (سبوتنيك)