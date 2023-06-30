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عربي-دولي

تفاصيل تُكشف عن الشاب نائل... ماذا أخبر والدته قبل ساعات من مقتله؟

Lebanon 24
30-06-2023 | 05:40
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كشف موقع "لا فو دو نورد" الفرنسي، بعض التفاصيل عن الشاب نائل المرزوقي، الذي قتل على يد الشرطة الفرنسية صباح الثلاثاء، مما أشعل احتجاجات كبيرة في كافة أنحاء فرنسا.

وأكد محاميه أنه كان محبوبا في الحي الذي يقطنه مع والدته.
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وأضاف أنه لا يحمل سجلا إجراميا، لكنه معروف في المحاكم الفرنسية، بسبب "خلافاته مع الشرطة ورفضه الامتثال لقوانينهم مرات عدة".

أما والدة نائل، فقالت: "صباح الثلاثاء، أعطاني قبلة، وقال لي إنني أحبك، ثم خرج".

وأضافت: "بعد ساعة من خروجه، وصلني خبر إنه قتل على يد الشرطة".
إلى ذلك، قال مدربه في فريق "الرغبي" الذي كان يلعب به، إنه شخص ناجح اجتماعيا، وكان عازما على تغيير مسار حياته والخروج من الفقر.

وأكد مدربه إنه لم يتاجر بالمخدرات ولم يقم بالسرقات، مثل الكثيرين من ضاحيته. (سكاي نيوز)
 
 
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