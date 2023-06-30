جنود أوكرانيون يفرّون "عراة" من مقرهم قبل تدميره بقذيفة روسية (فيديو)

نشر المدوّن الأميركي راسيل تيكاس بينتلي، مشاهد توثق لحظة فرار جنود أوكرانيين "عراةً" من مقرهم، قبل تدميره بلحظات من قبل الجيش الروسي على محور أرتيوموفسك.

وأظهرت المشاهد جنودا أوكرانيين يفرون من مقرهم، قبل لحظات من انفجاره وتحطمه بالكامل وسقوطه.

مقاتلون أوكران يفرون عراة من بيت في بلدة بوغدانوفكا عل محور أرتيموفوفسك بعد قصف روسي لمواقعهم.. هذه اللقطات نشرها المدون الأمريكي راسيل تيكاس بينتلي pic.twitter.com/hO7JhMWjPd — سليمان الفهد (@SulaimanALF1970) June 30, 2023 Advertisement

وأكد المدوّن الأميركي على قناته في "تلغرام"، أن هذه اللقطات الحصرية سجلت من الخطوط الأولى على الجبهة في بوغدانوفكا بالقرب من تشاسوف يار.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن القوات المسلحة الروسية قامت بدحر وإفشال 5 هجمات، نفذها الجيش الأوكراني على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي. (سبوتنيك)