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جنود أوكرانيون يفرّون "عراة" من مقرهم قبل تدميره بقذيفة روسية (فيديو)

Lebanon 24
30-06-2023 | 05:47
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نشر المدوّن الأميركي راسيل تيكاس بينتلي، مشاهد توثق لحظة فرار جنود أوكرانيين "عراةً" من مقرهم، قبل تدميره بلحظات من قبل الجيش الروسي على محور أرتيوموفسك.
 
وأظهرت المشاهد جنودا أوكرانيين يفرون من مقرهم، قبل لحظات من انفجاره وتحطمه بالكامل وسقوطه.
 
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وأكد المدوّن الأميركي على قناته في "تلغرام"، أن هذه اللقطات الحصرية سجلت من الخطوط الأولى على الجبهة في بوغدانوفكا بالقرب من تشاسوف يار.
 
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن القوات المسلحة الروسية قامت بدحر وإفشال 5 هجمات، نفذها الجيش الأوكراني على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي. (سبوتنيك)
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