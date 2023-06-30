الدين العام في فرنسا يبلغ مستوى تاريخياً

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تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة 3 آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112.5% من إجمالي الناتج المحالي، في مقابل 111.8% في نهاية كانون الاول 2022.وجاء ذلك بحسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسي" اليوم الجمعة.وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3013.4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر آذار 2023.وبلغ الدين العام 111.8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية كانون الاول 2022 و114.8% في الربع الأول من العام 2022. (روسيا اليوم)