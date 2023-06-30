Advertisement

عربي-دولي

بوتين يتوقف ليرسم وجها "مضحكا" في منتدى تكنولوجي.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
30-06-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1082851-638237266869837687.jpg
Doc-P-1082851-638237266869837687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى معرض نظمته وكالة المبادرات الاستراتيجية من منتدى الأفكار القوية، طلب القائمون منه أن يرسم شيئاً وفق نظرته على شاشة الوسائط المتعددة، حيث كان الرئيس قد رسم سابقا قبل 10 سنوات قطة على شاشة (أجنبية)، واليوم طلب القائمون منه تكرار ذات الشيء، لكن هذه المرة على شاشة الوسائط المتعددة المصنوع محليا.
Advertisement
 
بدوره رسم فلاديمير بوتين وجها غريبا ضاحكا، على الشاشة.
 
وجه من رسم بوتين اليوم على الشاشة اللوحية؟



وفي المعرض، تم عرض العديد من التقنيات المبتكرة، شملت محطات شحن للسيارات الكهربائية وطابعات "5D" ومعدات NexTouch التفاعلية.

كما تم إطلاع الرئيس على المستجدات التي ابتكرها الفائزون في ترشيح تكنولوجيا المعلومات: برنامج لتحليلات الأعمال والروبوتات، ومنصة للعمل مع أي نموذج ثلاثي الأبعاد في الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى نظام التعرف على الوجوه Ovision الذي يقرأ هوية الشخص بسرعة خاطفة. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-06-30
07:07 | 2023-06-30
07:00 | 2023-06-30
06:30 | 2023-06-30
06:00 | 2023-06-30
05:47 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website