بوتين يتوقف ليرسم وجها "مضحكا" في منتدى تكنولوجي.. شاهدوا الفيديو

أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى معرض نظمته وكالة المبادرات الاستراتيجية من منتدى الأفكار القوية، طلب القائمون منه أن يرسم شيئاً وفق نظرته على شاشة الوسائط المتعددة، حيث كان الرئيس قد رسم سابقا قبل 10 سنوات قطة على شاشة (أجنبية)، واليوم طلب القائمون منه تكرار ذات الشيء، لكن هذه المرة على شاشة الوسائط المتعددة المصنوع محليا.

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بدوره رسم فلاديمير بوتين وجها غريبا ضاحكا، على الشاشة.