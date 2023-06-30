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عربي-دولي

مسؤول أوكرانيّ سابق: الغرب يبحث عن بديل لزيلينسكي

Lebanon 24
30-06-2023 | 06:30
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قال رئيس وزراء أوكرانيا السابق ميكولا أزاروف إن فلاديمير زيلينسكي لا يناسب الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، بسبب فشل الهجوم المضاد، وبالتالي فهم يبحثون بالفعل عن بديل له.

وأضاف أزاروف في منشور: "اليوم بالفعل، في الواقع، تقول الصحافة الغربية علانية إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية ليس سوى انتحار وفشل كامل للغرب. وبالتالي، فإن كافة الإخفاقات في الجبهة ستكون عبئا ثقيلا على أكتاف زيلينسكي، الذي لا يناسب الولايات المتحدة بصراحة. ومن أجل إحضار أوكرانيا إلى محادثات السلام، يبحث الغرب الآن بحماسة عن مرشح".
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ولفت أزاروف إلى أن الولايات المتحدة تريد بصراحة تجميد الصراع رغم أنها تنفي ذلك. ومع ذلك، يحتاج الغرب إلى التعافي من فقدان المعدات العسكرية، وإعادة بناء الخدمات اللوجستية والحفاظ على نفس المستوى على الأقل من إمدادات الأسلحة والذخيرة.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لديها ثقة أكبر في رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو. وهو موجود بالفعل في القائمة ليحل محل زيلينسكي، وكذلك رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك.

وأضاف أزاروف: "ومن الغريب أيضا أن زوجة الرئيس، إيلينا زيلينسكايا، تستعد لمنصب الزعيمة الاسمية". (روسيا اليوم)
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