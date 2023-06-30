هل تُفرض حالة الطوارىء في فرنسا؟

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إن السلطات تدرس "كل الاحتمالات" لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة في أرجاء البلاد. (روسيا اليوم)

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