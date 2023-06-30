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عربي-دولي

لماذا غادر ماكرون بروكسل... وعاد إلى فرنسا؟

Lebanon 24
30-06-2023 | 07:07
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ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في بروكسل وغادر القمة الاوروبية عائدا إلى باريس حيث سيترأس خلية ازمة بشأن الاحتجاجات الجارية في فرنسا منذ أيام عقب مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية. (سكاي نيوز)
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