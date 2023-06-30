لماذا غادر ماكرون بروكسل... وعاد إلى فرنسا؟

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ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في بروكسل وغادر القمة الاوروبية عائدا إلى باريس حيث سيترأس خلية ازمة بشأن الاحتجاجات الجارية في فرنسا منذ أيام عقب مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية. (سكاي نيوز)