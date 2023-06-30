ظهر بصحة جيّدة ورشاقة ملفتة... بالفيديو أردوغان يلعب كرة السلة!

مباراة كرة سلة تجمع بين الرئيس أردوغان ورؤساء الوزراء وبرلمانيين ومسؤولين آخرين.pic.twitter.com/VUJQtCZzg0
— Salah (@MrSalah05) June 30, 2023
مباراة كرة سلة تجمع بين الرئيس أردوغان ورؤساء الوزراء وبرلمانيين ومسؤولين آخرين.pic.twitter.com/VUJQtCZzg0
بالفيديو.. أردوغان يشارك في مباراة كرة سلة
"هيا هيا لنعد الكرات".. فيديو للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان وهو يلعب كرة سلة برفقة عدد من المسؤولين #الأتراك. pic.twitter.com/RYjR2LdXtY
— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) June 30, 2023
بالفيديو.. أردوغان يشارك في مباراة كرة سلة
"هيا هيا لنعد الكرات".. فيديو للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان وهو يلعب كرة سلة برفقة عدد من المسؤولين #الأتراك. pic.twitter.com/RYjR2LdXtY