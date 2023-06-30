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عربي-دولي

ظهر بصحة جيّدة ورشاقة ملفتة... بالفيديو أردوغان يلعب كرة السلة!

Lebanon 24
30-06-2023 | 08:00
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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مباراة لكرة السلة، مع مجموعة من السياسيين الأتراك.

ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للرئيس التركي وهو يسدد الكرة باتجاه السلة ويمرر الكرة إلى اللاعبين الآخرين من بينهم وزراء.

وبدا الرئيس التركي الذي يبلغ من العمر نحو 70 عاما بحالة صحية جيدة ورشاقة ملفتة.

وعلق الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بلياقة أردوغان الرياضية. (روسيا اليوم)
 
 
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