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عربي-دولي

إجتماعٌ سريّ في قطر... بمن التقى مستشار بايدن هناك؟

Lebanon 24
30-06-2023 | 14:00
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أفادت صحيفة Pais، نقلا عن مصادر، بأن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، بحث سرا في قطر مع مستشار الرئيس الأميركي موضوع إنشاء قناة اتصال مباشرة بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع: "التقى خورخي رودريغيز رئيس المجلس الوطني والساعد الأيمن لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، في الدوحة قبل ثلاثة أسابيع مع خوان غونزاليس مستشار الرئيس الأميركي".
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ووفقا للصحيفة تم الاجتماع دون حضور وسطاء أو طرف ثالث. وترى الصحيفة، أن طابع السرية يسود عادة على هذه الاجتماعات حتى لا يتدخل أحد في الحوار.

وقالت الصحيفة: "اجتمع رودريغيز مع غونزاليس لتشكيل قناة اتصال مباشرة، ورفض الجانبان التعليق على الموضوع".

وتابعت: "تم خلال الاجتماع بحث مواضيع الإفراج عن السجناء، وضرورة تطبيع الحياة السياسية في فنزويلا". (روسيا اليوم)
 
 
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