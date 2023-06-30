Advertisement

عربي-دولي

خوفا من كفيلها.. عاملة منزليّة رمت مولودها من نافذة المنزل!

Lebanon 24
30-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1082889-638237346808316303.jpg
Doc-P-1082889-638237346808316303.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدمت عاملة منزلية فلبينية على قتل مولودها بعد رميه من الطابق الثاني بمنزل تعمل به في الكويت، خوفا من اكتشاف كفيلها أمرها، حسب وسائل إعلام محلية.

وخرج الكفيل الكويتي وزوجته من المنزل لقضاء بعض الحاجات، وعند عودتهما سمعا صوت "بكاء طفل" مصدره غرفة العاملة بالطابق الثاني للمنزل.
Advertisement

وأغلقت العاملة الفلبينية "باب غرفتها" وفتح الزوجان الباب عنوة وشاهدا الخادمة تبكي وعليها آثار دم والنافذة مفتوحة، حسب ما ذكره مصدر أمني لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وعندما طل الكفيل من النافذة شاهد "مولودا مرميا" في حوش المنزل، ليتم إبلاغ الأمن والإسعاف، حيث تم نقل العاملة الفلبينية إلى المستشفى، بينما فارق المولود الحياة.

وفتحت الجهات الكويتية المختصة تحقيقا بخصوص الواقعة. (الحرة)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2023-06-30
16:35 | 2023-06-30
16:30 | 2023-06-30
16:08 | 2023-06-30
16:00 | 2023-06-30
16:00 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website