إرتفاع أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو

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استمر معدل التضخم بالتراجع في منطقة اليورو في حزيران 2023 مع انخفاض تكاليف الطاقة، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ما زالت مرتفعة، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية الجمعة.وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 5.5 في المئة هذا الشهر، مقارنة بـ6.1 في المئة في مايو 2023، بحسب وكالة "يوروستات" التابعة للاتحاد الأوروبي.وكان التحسن أفضل بقليل مما توقعه محللون، والذين أشاروا إلى نسبة 5.6 في المئة.وبما أن أسعار المواد الاستهلاكية ما زالت أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، يتوقع محللون بأن يتواصل رفع معدلات الفائدة.وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11.7 في المئة في حزيران 2023 مقارنة مع 12.5 في المئة في أيار 2023، بحسب "يوروستات".وذكرت الوكالة بأن التضخم في أسعار الطاقة في منطقة اليورو تراجع، حيث انخفض بنسبة 5.6 في المئة في حزيران 2023، بعدما سجل تراجعا بنسبة 1.8 في المئة في أيار 2023.وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتذبذبة، إلى 5.4 في المئة في حزيران 2023 مقارنة بـ 5.3 في المئة في أيار 2023. (روسيا اليوم)