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شاهد.. المتعجلون من حجاج البيت الحرام يؤدون طواف الوداع

Lebanon 24
30-06-2023 | 08:07
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بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم تأدية طواف الوداع، وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
 
وقبل توجههم إلى المسجد الحرام لأداء الطواف، أكمل ضيوف الرحمن رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى؛ فالوسطى، ثم جمرة العقبة.
 
وسيمكث الحجاج الراغبون في التأخر إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، في مشعر منى ويرمون اليوم الجمرات الثلاث كما رموها في يومي الحادي عشر والثاني عشر مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى، ويتوجهون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع ومن ثم يغادرون إلى أوطانهم. (العربية)
 
 
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