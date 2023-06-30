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عربي-دولي

وزير بريطاني يستقيل.. ويوجه انتقادات لاذعة لسوناك: "أنت غير مهتم"

Lebanon 24
30-06-2023 | 08:41
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استقال زاك غولدسميث، وزير البيئة البريطاني من الحكومة، اليوم الجمعة، وانتقد رئيسها ريشي سوناك ووصفه بأنه "غير مهتم" بشؤون البيئة.
وقال عضو مجلس اللوردات غولدسميث، الذي يتولى وزارة أقاليم ما وراء البحار والكومنولث والطاقة والمناخ والبيئة: "لا تكمن المشكلة في أن الحكومة معادية للبيئة، بل إنك ببساطة غير مهتم يا رئيس الوزراء".
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وجاء في رسالة استقالته المنشورة على "تويتر"، أن بريطانيا "خرجت بشكل واضح من الساحة العالمية، وتخلت عن قيادتنا في مجال المناخ والطبيعة".
وقال في تقرير نشره هذا الأسبوع مستشارو المناخ التابعون للحكومة، إن بريطانيا فقدت مكانتها العالمية في العمل من أجل مكافحة المناخ، ولا تفعل ما يكفي لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن.
وتعليقاً على الأمر، قال سوناك إن جولدسميث طُلب منه الاعتذار عن انتقاد لجنة برلمانية، لكنه قرر الاستقالة بدلا من ذلك.

ووبخت لجنة برلمانية جولدسميث أمس الخميس، وهي لجنة تنتقد سلوك مجموعة من حلفاء رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

وقال سوناك في خطاب إلى جولدسميث نشره مكتب رئيس الوزراء: "أقبل استقالتك ... طُلب منك الاعتذار عن تعليقاتك على لجنة الامتيازات، إذ شعرنا أنها تتعارض مع منصبك كوزير". وأضاف: "أنت قررت أن تسلك مسارا مختلفا". (العربية)
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