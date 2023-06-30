Advertisement

عربي-دولي

كم يكلّف سلاح المقاطعة العربي السويد بعد حرق القرآن؟

Lebanon 24
30-06-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1082906-638237373708017353.jpg
Doc-P-1082906-638237373708017353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد حادثة حرق القرآن الكريم في السويد، قدّر الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، أن يكلّف سلاح المقاطعة الاقتصادية من الدول العربية والإسلامية ضد السويد ما يقارب 20 مليار دولار.
Advertisement


وأوضح الديب في تصريحات لـRT، أن المقاطعة تكون عبارة عن 5 مليارات للتبادل التجاري مع الدول العربية، ومثلها مع الدول الإسلامية غير العربية، وكذلك 10 مليارات استثمارات متبادلة مع العالم الإسلامي، لتكون عبرة للدول التي تتبنى الإساءة للقرآن الكريم والدين الإسلامي الحنيف، معتبراً أنه "سلاح فعال للغاية".
وبحسب أبو بكر الديب، فإن الاقتصاد السويدي يعتمد بشكل كبير علي التبادل التجاري والاستثماري مع الدول العربية والإسلامية، ولذا فإن غضب الشعوب الإسلامية خاصة على استفزازهم وحرق كتابهم المقدس القرآن الكريم أكثر من مرة في حماية الشرطة، وعدم معاقبة من يقوم بحرق المصحف الشريف، سيعد ضربة كبرى للاقتصاد السويدي.
 
وكشف أن حجم التبادل التجاري السويدي العربي والإسلامي، يزيد عن 10 مليارات دولار سنويا، وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول في التبادل التجاري مع السويد، تليها الإمارات، ثم قطر بالمرتبة الثالثة، ما يهدد اقتصاد السويد التي يعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأكثر من 14 الف عقوبة أميركية أوروبية على روسيا، كما تحتاج السويد لصوت تركيا الإسلامية للانضمام للناتو، وهذه الأحداث تصعّب من المهمة التي ترفضها تركيا بالأساس إلا بشروط.
 
وقال أبو بكر الديب إن الاقتصاد السويدي يعاني عدة مشكلات، حيث أكدت وزيرة مالية السويد قبل عدة أشهر دخول الاقتصاد السويدي في مرحلة ركود أعمق وأطول أمدا عما هو متوقع العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم ويضر بالأسر والشركات.
 
ويشهد السويد عدد كبير لحالات إفلاس الشركات والمتاجر والمطاعم وصلت لمستوى قياسي في 2022، بسبب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار حيث اوضحت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية يو.سي، أن عدد حالات الإفلاس في السويد وصل خلال النصف الثاني من العام الماضي لأعلى مستوياته منذ 10 سنوات.

ولفت الباحث الى أن منظمات شعبية ورسمية عربية وإسلامية دعت إلى مقاطعة المنتجات السويدية وعدم السفر إلى السويد واتخاذ مواقف جادة في هذا الصدد لنصرة الدين الإسلامي والمصحف الشريف.

وأكد ابوبكر الديب أن هذه الأعمال غير المشروعة، بل والجرائم التي تقع علي الأراضي السويدية بحق مقدسات المسلمين، تكلفها قد تصل إلى خسارة السويد لذلك الحجم الهائل للتبادل التجاري مع الدول العربية، والذي يزيد عن 5 مليارات دولار ومثلها مع الدول الإسلامية غير العربية سنويا فضلا عن استثمارات بمليارات الدولارات. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2023-06-30
16:35 | 2023-06-30
16:30 | 2023-06-30
16:08 | 2023-06-30
16:00 | 2023-06-30
16:00 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website