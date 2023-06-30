كم يكلّف سلاح المقاطعة العربي السويد بعد حرق القرآن؟

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وأوضح الديب في تصريحات لـRT، أن المقاطعة تكون عبارة عن 5 مليارات للتبادل التجاري مع الدول العربية، ومثلها مع الدول الإسلامية غير العربية، وكذلك 10 مليارات استثمارات متبادلة مع العالم الإسلامي، لتكون عبرة للدول التي تتبنى الإساءة للقرآن الكريم والدين الإسلامي الحنيف، معتبراً أنه "سلاح فعال للغاية". بعد حادثة حرق القرآن الكريم في السويد، قدّر الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، أن يكلّف سلاح المقاطعة الاقتصادية من الدول العربية والإسلامية ضد السويد ما يقارب 20 مليار دولار.وأوضح الديب في تصريحات لـRT، أن المقاطعة تكون عبارة عن 5 مليارات للتبادل التجاري مع الدول العربية، ومثلها مع الدول الإسلامية غير العربية، وكذلك 10 مليارات استثمارات متبادلة مع العالم الإسلامي، لتكون عبرة للدول التي تتبنى الإساءة للقرآن الكريم والدين الإسلامي الحنيف، معتبراً أنه "سلاح فعال للغاية".

وبحسب أبو بكر الديب، فإن الاقتصاد السويدي يعتمد بشكل كبير علي التبادل التجاري والاستثماري مع الدول العربية والإسلامية، ولذا فإن غضب الشعوب الإسلامية خاصة على استفزازهم وحرق كتابهم المقدس القرآن الكريم أكثر من مرة في حماية الشرطة، وعدم معاقبة من يقوم بحرق المصحف الشريف، سيعد ضربة كبرى للاقتصاد السويدي.

وكشف أن حجم التبادل التجاري السويدي العربي والإسلامي، يزيد عن 10 مليارات دولار سنويا، وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول في التبادل التجاري مع السويد، تليها الإمارات، ثم قطر بالمرتبة الثالثة، ما يهدد اقتصاد السويد التي يعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأكثر من 14 الف عقوبة أميركية أوروبية على روسيا، كما تحتاج السويد لصوت تركيا الإسلامية للانضمام للناتو، وهذه الأحداث تصعّب من المهمة التي ترفضها تركيا بالأساس إلا بشروط.

وقال أبو بكر الديب إن الاقتصاد السويدي يعاني عدة مشكلات، حيث أكدت وزيرة مالية السويد قبل عدة أشهر دخول الاقتصاد السويدي في مرحلة ركود أعمق وأطول أمدا عما هو متوقع العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم ويضر بالأسر والشركات.

ويشهد السويد عدد كبير لحالات إفلاس الشركات والمتاجر والمطاعم وصلت لمستوى قياسي في 2022، بسبب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار حيث اوضحت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية يو.سي، أن عدد حالات الإفلاس في السويد وصل خلال النصف الثاني من العام الماضي لأعلى مستوياته منذ 10 سنوات.



ولفت الباحث الى أن منظمات شعبية ورسمية عربية وإسلامية دعت إلى مقاطعة المنتجات السويدية وعدم السفر إلى السويد واتخاذ مواقف جادة في هذا الصدد لنصرة الدين الإسلامي والمصحف الشريف.



وأكد ابوبكر الديب أن هذه الأعمال غير المشروعة، بل والجرائم التي تقع علي الأراضي السويدية بحق مقدسات المسلمين، تكلفها قد تصل إلى خسارة السويد لذلك الحجم الهائل للتبادل التجاري مع الدول العربية، والذي يزيد عن 5 مليارات دولار ومثلها مع الدول الإسلامية غير العربية سنويا فضلا عن استثمارات بمليارات الدولارات. (روسيا اليوم)