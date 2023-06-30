السعودية تُحذّر مواطنيها في فرنسا

دعت السفارة السعودية في فرنسا، المواطنين السعوديين الموجودين فيها، إلى مراعاة الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.



كذلك، دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها لأي مساعدة أو معلومات إضافية من خلال القنوات التالية: رقم الهاتف (0033156794000)، البريد الإلكتروني (fremb@mofa.gov.sa)، (saudisfremb@mofa.gov.sa)، جوال شؤون السعوديين (0033626238195)، (0033673656324)، الفاكس (0033156794001). (روسيا اليوم)

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