بعد أعمال الشغب في فرنسا... هذا ما أكّده ماكرون خلال إجتماع في مقر خليّة الأزمة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن سلطات بلاده ستعمل على تحديد أولئك الذين يدعون إلى الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماكرون خلال اجتماعه في مقر خلية الأزمة مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزير الداخلية غيرالد دارمانين: "في ضوء الأحداث الأخيرة، تم اتخاذ قرار بإلغاء العديد من الفعاليات والتجمعات الترفيهية في أكثر الأقسام خطورة من أجل حماية مباني المدينة وحماية مواطنينا".

Advertisement

وتابع: "لقد لاحظنا في العديد من المنصات، مثل سناب شات وتيك توك، وغيرهما، دعوات لتنظيم أعمال عدوانية، من جهة، ومن جهة أخرى، محاولات لتقليد العنف، وهو ما يؤدي بين الشباب إلى نوع من الانفصال عن الواقع. يبدو لنا أنهم يجلبون إلى الشارع مؤامرات ألعاب الفيديو التي تسمموا بها".



وشدد ماكرون أنه "في الساعات المقبلة، سننظم العمل مع هذه الخدمات لإزالة المحتوى الأكثر استفزازا. وستعمل الخدمات العامة أيضا مع هذه المنصات، عند الضرورة، لتحديد أولئك الذين يستخدمون هذه الشبكات الاجتماعية للدعوة إلى أعمال الشغب ومفاقمة العنف". (سبوتنيك)