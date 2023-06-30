بولندا طلبت نشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها

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قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في ختام قمة المجلس الأوروبي، إن بلاده طلبت من حلف الناتو نشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها.وأضاف: "بسبب عزم روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، نحن نطلب من كل الناتو أن نتمكن من الانخراط في برنامج Nuclear Sharing".وشدد رئيس الوزراء البولندي على رغبته العارمة في أن يتم نشر أسلحة نووية في بولندا في أسرع وقت ممكن.وقال: "هذا وقبل كل شيء، يجب أن يكون قرار شركائنا الأمريكيين، شركائنا في الناتو. نعلن أننا نريد تحركا سريعا". (روسيا اليوم)