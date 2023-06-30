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مجلس الشيوخ في البرلمان البيلاروسي يُصادق على الانضمام لمنظمة "شانغهاي"

Lebanon 24
30-06-2023 | 10:30
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صادق مجلس الشيوخ في البرلمان البيلاروسي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون بشأن انضمام بيلاروسيا للمعاهدات الدولية الموقعة في إطار منظمة "شنغهاي" للتعاون.

وذكرت الخدمة الصحفية للمجلس أن "مجلس الجمهورية وافق على مشروع القانون"، بعد أن تمت المصادقة عليه في وقت سابق في مجلس النواب، حيث سيصبح ساري المفعول بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه. (روسيا اليوم)
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