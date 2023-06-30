نتنياهو يتلقى رسالة تهديد وضعت على قبر أخيه!

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فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تحقيقا مشتركا مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، بعد العثور على رسالة تهديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وعثر على رسالة التهديد ملقاة على قبر يوني، شقيق نتنياهو الذي قتل قبل 47 سنة، في معركة مطار "عنتيبي".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى الآن.