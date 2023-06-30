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عربي-دولي

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب نائل... ما قصّة "المرسيدس" التي كان يقودها؟

Lebanon 24
30-06-2023 | 10:54
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نشرت صحف فرنسية تفاصيل لحظة توقيف الطفل نائل، ثم مقتله، على يد الشرطة الفرنسية، صباح الثلاثاء، وهو ما أدى لاحتجاجات كبيرة في فرنسا.

وصباح الثلاثاء، كان نائل يقود سيارة من نوع مرسيدس صفراء اللون، كان قد استأجرها، دون أن يملك رخصة قيادة.
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ةكانت سيارة المرسيدس مسجلة في بولندا، وفقا لتقرير الشرطة، ولم يعرف حتى الآن كيف استطاع استئجارها دون رخصة قيادة.

وفي الساعة 7:45 صباحا، لاحظ عناصر الشرطة قيادة "متهورة"، كما لاحظت ملامح وجه السائق التي دلت على صغر سنه، فقررت ملاحقته.
ووفقا لصحيفة "لا ديبيش" الفرنسية، كان نائل يقود بسرعة مرتفعة في مسار مخصص للحافلات.
 
بعدها قام "بتعريض حياة أحد المارة، وآخر على دراجة، للخطر"، وفقا للصحيفة، فقررت الشرطة إيقافه، مستغلة توقف السيارات بسبب زحام مروري.
 
في هذه اللحظة، وقف ضابطا الشرطة على الجانب الأيسر من السيارة، "أحدهما عند مستوى باب السائق والآخر بالقرب من الجناح الأمامي الأيسر"، وفقا لـ"لا ديبيش".
وقرر الاثنان إخراج سلاح وتوجيهه إلى راكب السيارة "لردعه عن إعادة تشغيل السيارة المتوقفة"، بينما كان يرافقه راكبان، أحدهما في مقعد الراكب والآخر في المقعد الخلفي الأيمن.
 
وقام نائل بتشغيل السيارة مرة أخرى، ليقوم رجل الشرطة القريب بإطلاق رصاصة من مسافة قريبة. مرت الرصاصة على ذراع نائل الأيسر واخترقتها ثم دخلت صدره.

 
استمرت السيارة في التحرك لبضع أمتار قبل أن تصطدم.
وقال النائب العام إنه تم القبض على الراكب الخلفي للسيارة، فيما فر الثاني وما زال مطلوبا من قبل الشرطة.
وعلى الرغم من تدخل الطوارئ، أعلن عن وفاة نائل في الساعة 9:15 صباحا. (سكاي نيوز)
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