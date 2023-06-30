موقع إيراني يكذّب بيان الموساد.. وهذا ما قاله

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قال موقع نور نيوز الحكومي في إيران، اليوم الجمعة، إن التقرير الإسرائيلي عن إحباط هجوم في قبرص من خلال اعتقال عميل إيراني ما هو إلا محاولة للتغطية على أزمة إسرائيل الداخلية.وذكرت "إسرائيل" أمس الخميس أن جهاز "الموساد" نفذ عملية في إيران للقبض على من يشتبه في أنه المسؤول الرئيسي في مؤامرة إيرانية لمهاجمة رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.وقالت نور نيوز إن "النظام الصهيوني، الذي (يواجه) تدهورا في الأوضاع الداخلية، تحدث عن عملية فاشلة جرت منذ عام في إيران حيث تم اعتقال جميع عملائه".وسبق أن أعلنت الشرطة الإيرانية في شهر تموز من العام الماضي أنها اعتقلت شبكة تجسس تعمل لصالح الموساد كانت تخطط لعمليات وصفتها بالمسلحة والتخريبية.ولم تكشف السلطات الإيرانية عن جنسية أفراد الشبكة، غير أنها قالت إنهم تلقوا تدريبا على تنفيذ هجمات مسلحة وعمليات تخريب.