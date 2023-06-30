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عربي-دولي

روسيا تعلن زيادة في رواتب الجيش بعد تمرد فاغنر

Lebanon 24
30-06-2023 | 11:32
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تعتزم الحكومة الروسية زيادة رواتب العاملين بالجيش الروسي، وذلك عقب أيام من التمرد المسلح لمجموعة فاغنر الخاصة

وأظهر مرسوم أصدرته الحكومة الروسية أنها ستزيد رواتب العاملين بالجيش الروسي 10.5% اعتبارا من أول تشرين الأول المقبل.
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 يأتي ذلك عقب أيام من التمرد المسلح لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة والذي لم يكتمل، والذي استولت المجموعة خلاله ولفترة وجيزة على مدينة روستوف بجنوب روسيا في اتجاه موسكو.

ووصف قائد فاغنر، يفجيني بريغوجن ذلك التحرك بأنه احتجاج على عدم كفاءة كبار المسؤولين الروس وفسادهم.
المصدر: سكاي نيوز
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