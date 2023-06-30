مجلس الأمن ينهي مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي

أعلن مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي "مينوسما".



وكان وزير خارجية مالي عبد الله ديوب قد فاجأ العالم في 16 حزيران عندما طلب من الأمم المتحدة سحب بعثة "مينوسما" بشكل فوري من البلاد.

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