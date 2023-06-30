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عربي-دولي

فيديو مروع.. سقوط طفل من "زيبلاين" بعد انفلات حزامه (فيديو)

Lebanon 24
30-06-2023 | 12:06
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وثق مقطع فيديو نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، يوم الخميس، سقوط طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من "زيبلاين" (حبل انزلاق) بعد انفلات حزامه في متنزه بالمكسيك.

وذكرت الشبكة أن الطفل سيزار يخضع للعلاج بعد السقوط، وأن الحادثة وقعت في منطقة ترفيهية الأحد الماضي في ولاية نويفو ليون المكسيكية.
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وأفادت القناة الأميركية نقلا عن أقارب الطفل بأن حزامه انفلت وسقط في بركة اصطناعية تقع أسفل منطقة "زيبلاين".

وأشارت وسائل إعلام مكسيكية، نقلا عن السلطات المحلية، إلى أن الطفل سقط عن ارتفاع يقرب من 40 قدما (12 مترا) في البركة الاصطناعية.

ويظهر الفيديو الطفل على حبل الانزلاق قبل أن ينفلت الحزام ويسقط. 
 
 
ووفقا للعائلة، قفز سائح قريب إلى المسبح وأنقذ الطفل سيزار، ويلقي أفراد الأسرة باللوم على ضعف تدريب موظفي المنطقة الترفيهية وعلى عدم التعامل مع الوضع بشكل أفضل.

وقال جيه سيزار سوسيدا، لشبكة "فوكس نيوز"، إن شقيقه أصيب بجروح طفيفة وهو يتعافى من الحادث لكنه "متضرر نفسيا" و"خائف". (روسيا اليوم) 
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