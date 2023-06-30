24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الإليزيه: لا ضرورة لفرض حالة الطوارئ حتى الآن
Lebanon 24
30-06-2023
|
13:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مصدر في الإليزيه أنه لا توجد ضرورة حتى الآن لفرض حالة الطوارئ التي كانت فُرضت عام 2005 خلال ما سُمّي حينها بـ"أزمة الضواحي"، وذلك إثر الاحتجاجات التي تعم البلاد تنديدا بمقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة الفرنسية، بحسب "العربية".
Advertisement
وأضاف المصدر أنه ليس هناك قرار حتى الآن بتأجيل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، والمقرّرة يوم الأحد.
وأكد أنه "لا يوجد شرطي فوق القانون، وأنه على كل شرطي أن يحترم القانون وينفذه.. والرئيس ماكرون يدعم الشرطة، والقضاء لا يحاكم الشرطة، بل يحاكم شرطياً، والشرطة تبقى لها شعبيتها". وتابع: "القضاء اعتبر أن مبادرة الشرطي إلى إطلاق النار على الشاب الذي قُتل لا تتلاءم مع ما ينص عليه القانون".
كما أوضح المصدر أن الرئيس ماكرون كلّف رئيسة الوزراء بالاتصال بعائلة الضحية.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الرئيس ماكرون، أن اجتماع خلية الأزمة سيتواصل طالما تطلب الأمر، مشدداً بالقول: "سنقوم بإجراءات إضافية للتصدي للاعتداءات والعنف في باريس". كما أعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب التي تواصلت لـ3 أيام تنديداً بمقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة، فيما أعلنت الحكومة الفرنسية أنه سيتم استخدام العربات المصفحة لمواجهة أعمال الشغب.
وأضاف ماكرون، خلال اجتماع خلية الأزمة في باريس، والذي التحق به فور عودته من بروكسل حيث حضر قمة للاتحاد الأوروبي: "منصات التواصل الاجتماعي انتشرت بها مقاطع للتحريض على العنف"، منددًا "بالاستغلال غير المقبول لوفاة المراهق"، كما دعا منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب "الحساسة".
وأكد: "نتعاون مع منصات التواصل لحظر المحتوى الذي يحرض على العنف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"
Lebanon 24
سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"
01:30 | 2023-06-30
30/06/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ليليان نمري تتفاجأ بفاتورة المطعم.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ليليان نمري تتفاجأ بفاتورة المطعم.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
02:48 | 2023-06-30
30/06/2023 02:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. شاهدوا آخر ظهور لطليقة الفنان وائل كفوري (صورة)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. شاهدوا آخر ظهور لطليقة الفنان وائل كفوري (صورة)
02:00 | 2023-06-30
30/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء حفل هيفا وهبي في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
إلغاء حفل هيفا وهبي في لبنان.. ما السبب؟
00:23 | 2023-06-30
30/06/2023 12:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
11:34 | 2023-06-30
30/06/2023 11:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2023-06-30
زيلينسكي يأمر بتعزيز الحدود مع بيلاروسيا
16:40 | 2023-06-30
في فرنسا... مقتل شاب إثر سقوطه من متجر خلال الاحتجاجات
16:35 | 2023-06-30
بشكل عاجل.. ألمانيا ستسحب قواتها من مالي
16:30 | 2023-06-30
البيت الأبيض عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد: الطقس لم يكن ملائماً!
16:08 | 2023-06-30
بناء المحطة الفضائية الروسية... موسكو تدعو دولتين عربيتين للانضمام إلى المشروع
16:00 | 2023-06-30
إرتفاع أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
01/07/2023 00:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
01/07/2023 00:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
11:00 | 2023-06-28
01/07/2023 00:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact