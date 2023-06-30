محاولات لتجنيد كازاخستانيين للقتال مع روسيا.. وأستانا تحذّر

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أعلنت كازاخستان الكشف عن جهود عبر الإنترنت لتجنيد مواطنيها للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.ويأتي التحذير الصادر عن مسؤولين إقليميين في وقت متأخر الخميس على خلفية تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية عن مقتل مواطنين كازاخستانيين في أوكرانيا.وكان الجيش الروسي ومجموعة فاغنر العسكرية التي قادت مؤخراً تمرّداً في روسيا قد استهدفا مواطنين من المنطقة السوفيتية سابقاً لحضهم على الانضمام إلى صفوفهما.وحذّرت النيابة في منطقة قوستناي المحاذية لروسيا، والتي تضم أقلية روسية كبيرة، السكان من "الاستسلام" للمحاولات الرامية على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص للقتال مع روسيا.وتعد هذه المنطقة حوالي 880 ألف نسمة، حوالي 41% منهم من العرقية الروسية، بحسب بيانات حكومية.