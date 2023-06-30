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عربي-دولي

منظر بديع من سماء مكة المكرمة.. شاهدوا كيف بدت في أول أيام التشريق (صور)

Lebanon 24
30-06-2023 | 13:48
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نشرت القوات الجوية الملكية السعودية صوراً أثناء قيامها بتأمين موسم الحج، وسلامة ضيوف الرحمن في مشعر منى والحرم المكي الشريف.

 
وظهر منظر بديع ومهيب لمشاهد جوية من سماء مكة المكرمة، في أول أيام التشريق، إذ أظهرت الصور انسيابية الحركة المرورية في شوراع مكة المكرمة المؤدية إلى الحرم المكي الشريف والقادمة منه، بالإضافة إلى طرق المشاة داخل مشعر منى الذي يحتضن حجاج بيت الله في أول أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية.
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وقال قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في الحج، العقيد الطيار الركن ناصر بن عبدالله متروك العتيبي، إن القوات الجوية الملكية السعودية تساهم، في إطار خطط القوات المسلحة لموسم حج هذا العام، لمساندة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المختلفة بتنفيذ عدّة طلعات جوية فوق المشاعر، ينفذها أطقم جوية وفنية بكامل جاهزيتها.
 
 
 
 
 
 
 
 

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