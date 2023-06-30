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عربي-دولي

بسبب "استغلاله السلطة".. رئيس سابق يمنع من ممارسة العمل السياسي

Lebanon 24
30-06-2023 | 15:15
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منعت محكمة برازيلية اليوم، الرئيس السابق جايير بولسونارو، من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام بعد إدانته بـ"استغلال السلطة".


ويحرم الحكم الذي أصدره سبعة قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا، بتأييد خمسة قضاة واعتراض اثنين، بولسونارو (68 عاماً) من الترشّح لانتخابات عام 2026 الرئاسية، ما يفتح معركة خلافته داخل اليمين واليمين المتطرّف، لكن دفاع الرئيس السابق أعلن أنّه سيستأنف الحكم.
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وكان بولسونارو قد واجه تهمة نشر معلومات "خاطئة" عن نظام التصويت الإلكتروني قبيل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية.
المصدر: روسيا اليوم
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