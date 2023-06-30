البيت الأبيض عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد: الطقس لم يكن ملائماً!

إعتبر منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد على جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيومفسك، سببه الطقس والأشهر الطويلة التي سمحت للقوات الروسية بالاستعداد للدفاع.

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وقال كيربي إن "الطقس لم يكن ملائما، وكان لدى الروس الكثير من الوقت والشهور للاستعداد. لقد فعلوا ذلك واستعدوا، وحفروا فيه، وفي بعض الأماكن حفروا بعمق كبير".