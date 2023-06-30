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تعبئة 45 ألف شرطي ودركي تحسّباً لأعمال شغب في فرنسا

Lebanon 24
30-06-2023 | 15:54
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، تعزيز انتشار قوات الأمن في كلّ أنحاء البلاد وتعبئة 45 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك تحسّباً لليلة رابعة من أعمال الشغب احتجاجاً على مقتل شاب برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري.
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وسمحت الحكومة الفرنسية للدرك بإنزال عربات مصفّحة إلى الشوارع، من دون أن تذهب إلى حدّ إعلان حالة الطوارئ.
وأعلنت الداخلية أن هناك عملية جارية لإخلاء ساحة الكونكورد. (أ.ف.ب)
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