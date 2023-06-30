بشكل عاجل.. ألمانيا ستسحب قواتها من مالي

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، أن القوات الألمانية ستغادر مالي بشكل عاجل، بعد قرار مجلس الأمن الدولي بوقف عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فيها.





وأكدت بوربوك أنه "سيتم سحب القوات الألمانية الآن بطريقة منظمة وبسرعة"، مشيرة الى اننا "أردنا الاستمرار في المساعدة في الحفاظ على سلامة شعب مالي، لكن الحكومة العسكرية في مالي جعلت ذلك مستحيلا".

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