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عربي-دولي
الجزائر تصفّي حسابها مع الإليزيه عبر بوابة العنف في فرنسا
Lebanon 24
30-06-2023
|
17:19
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أعربت الجزائر عن صدمتها لمقتل شاب من أصول جزائرية من طرف الأمن الفرنسي، وعن قلقها من وضعية الجالية الجزائرية التي تمثل في الأحداث والاحتجاجات التي تعرفها فرنسا منذ عدة أيام، وهو ما يشكل موقفا نادرا في عمل وزارة الخارجية تجاه فرنسا، يترجم الحالة المأزومة للعلاقات بين الطرفين وتصيد الجزائريين الفرصة لإقامة الحجة على سلطات الإليزيه لتأكيد تغلغل اليمين العنصري داخل المؤسسات وتفخيخ العلاقات الرسمية.
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ويبدو أن الجزائر وجدت في أحداث الشغب التي اندلعت في أعقاب مقتل الشاب المذكور، فرصة للتعبير عن مقاربتها الرافضة لتغلغل اليمين العنصري في مؤسسات رسمية لتفخيخ التقارب الذي أعرب عنه الرئيسان عبدالمجيد تبون وإيمانويل ماكرون منذ عدة أشهر، قبل أن تتوتر تلك العلاقات لأسباب مختلفة ترجعها الجزائر إلى تيار اليمين المتصاعد والمؤثر في القرار الرسمي.
ويتجنّب الإعلام الفرنسي تناول مسألة أصول الشاب المغدور، تفاديا لمنح الحادثة بعدا ثنائيا بين السلطات الرسمية والجالية المغاربية وبشكل دقيق الجالية الجزائرية، بعد تصاعد الخطاب السياسي والإعلامي في الأسابيع الأخيرة حول ضرورة مراجعة قانون الهجرة، والاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين العام 1968.
(العرب)
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