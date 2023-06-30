إسبانيا ترفض التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة

أعلنت الحكومة الإسبانية رفضها للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وإدانتها لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين.

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وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن الحكومة الإسبانية ترفض إجراءات الاحتلال التي تمت الموافقة عليها بخصوص المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدين أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون.وأضاف البيان أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام وتجعل من الصعب تحقيق حل الدولتين بصفته الاستجابة الوحيدة الممكنة لتحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين. ووافقت السلطات الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة وسط استنكار دولي.