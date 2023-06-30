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بايدن: إجراءات جديدة لتخفيف ديون الطلاب

Lebanon 24
30-06-2023 | 19:00
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة جديدة لتخفيف ديون الطلاب بأسرع وقت ممكن، وذلك بعدما مني بانتكاسة في المحكمة العليا التي ألغت برنامجه لشطب القروض الطالبية لملايين الأميركيين.
وقال بايدن في خطاب متلفز: "أعلم أنّ هناك ملايين الأميركيين في هذا البلد يشعرون بخيبة أمل وبإحباط أو حتّى ببعض الغضب. عليّ أن أعترف أنّني أنا أيضاً أفعل ذلك"، مضيفاًً: "سندعم مقاربتنا الجديدة لقانون مختلف عن خطّتي الأصلية".
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