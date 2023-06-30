بلينكن شكر السعودية على دعمها خلال إطلاق نار قرب القنصلية الأميركية في جدّة

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن "الوزير أنتوني بلينكن شكر نظيره السعودي، اليوم الجمعة، على دعم المملكة خلال حادث إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية في جدة، مما أدى إلى مقتل حارس أمن والمسلح". (رويترز)

Advertisement