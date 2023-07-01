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عربي-دولي

مأساة في كينيا.. مصرع 48 شخصاً على الأقل في حادث مروري واحد

Lebanon 24
01-07-2023 | 00:30
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لقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 30 آخرون بجروح في حادث مروري وقع في غرب كينيا، مساء الجمعة.
 
 
وفقد سائق شاحنة السيطرة عليها ما أدى الى اصطدامها بموقف للحافلات، بحسب ما أعلنت الشرطة.
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وقال المسؤول في الشرطة جيفري مايك لوكالة فرانس برس إنّ الحادث وقع عند تقاطع مزدحم على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو، وفي الوقت الراهن يمكننا تأكيد مصرع 48 شخصا. تقديراتنا تشير إلى وجود شخص أو اثنين عالقين تحت الشاحنة".


وعن الجرحى، قال: "لقد أصيب ثلاثون شخصاً بجروح خطرة وتمّ نقلهم إلى مستشفيات مختلفة".
ولم يستبعد المسؤول في الشرطة أن "تكون حصيلة الجرحى أكبر"، مشيراً إلى أنّه "في الوقت الراهن الحصيلة المؤكّدة هي 30 جريحاً".

وبحسب تقارير إعلامية محليّة، فإنّ الأمطار الغزيرة تعرقل عمليات الإنقاذ.

وعن ملابسات الحادث، قال مايك إنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ "شاحنة متّجهة إلى كيريشو فقدت السيطرة واصطدمت بالعديد من الماتاتو (حافلات صغيرة محلية) التي كانت مكتظة بالركّاب في محطّة للحافلات"، مشيرا الى أن "الشاحنة سحقت الحافلات الصغيرة ودهست أيضاً ركّاباً ومشاة كانوا يقفون بجانب محطة الحافلات".
وقال إريك موتاي حاكم ولاية كريشو في منشور على فيسبوك: "قلبي محطّم".

وأضاف: "قلبي ينفطر على العائلات التي فقدت للتوّ أحبّاءها"، مشدّداً على أنّ سلطات الولاية وضعت كلّ سيارات الإسعاف والمرافق الصحّية في حالة تأهّب للتعامل مع هذه الفاجعة.

وفي السنوات الأخيرة ارتفع عدد قتلى الحوادث المرورية في كينيا، وفقاً لإحصاءات حكومية. (سكاي نيوز)
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