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بالصور.. حريق بحافلة هندية يقتل 25 شخصاً

Lebanon 24
01-07-2023 | 01:00
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لقي ما لا يقل عن 25 شخصاً مصرعه وأصيب 8 آخرون، في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت في الهند، بعد أن اشتعلت النيران في الحافلة التي كانت تقلهم بولاية ماهاراشترا الهندية.
 
 
وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية أن الحافلة كانت تقل 32 راكبا، وكانت متجهة من مدينة يافاتمال إلى بونا.
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وقال نائب مدير شرطة بولدانا، بابوراو ماهاموني: "كان هناك بين 30 و35 شخصا في الحافلة. لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بولدانا الحكومي".
 
 
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ووقع الحادث المأساوي في ولاية ماهاراشترا في حوالي الساعة 2 صباحًا يوم السبت، بحسب قناة "إن دي تي في" الهندية. (العربية)
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