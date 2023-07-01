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عربي-دولي

مع استمرار الصراع.. السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي

Lebanon 24
01-07-2023 | 01:30
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أعلنت هيئة الطيران المدني في السودان، تمديد إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى العاشر من تموز أمام الحركة الجوية، باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.


وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطائرات، بعد اندلاع صراع عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، في منتصف نيسان الماضي.
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وأدى الصراع إلى مقتل المئات وفرار أكثر من 200 ألف إلى دول مجاورة وكذلك نزوح 700 ألف آخرين داخليا.

وأبرم الجيش والدعم السريع أكثر من هدنة سرعان ما كان يتمّ خرقها.

ويحتاج 25 مليون شخص في السودان لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة. (الحرة)
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