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البيت الأبيض يعترف.. بايدن بدأ باستخدام جهاز تنفس خلال النوم

Lebanon 24
01-07-2023 | 02:30
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أعلن البيت الأبيض الأميركي أن الرئيس جو بايدن بدأ الأسبوعين الماضيين، استخدام جهاز تنظيم التنفس خلال النوم.
وأَوضح البيت الأبيض في بيان أن استخدام الجهاز يسمح بحصول الرئيس على قدر أكبر من النوم، مؤكدا أن بايدن (80 عاما) لا يعاني من أي مشاكل صحية أوسع.
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وجاء تعليق البيت الأبيض إثر أسئلة صحفيين عن صحة الرئيس، بعد صور التقطت له تظهر آثار ضغط على وجهه توحي بأنه يستخدم جهازا لتنظيم التنفس، وتثير الحادثة تساؤلات حول صحة بايدن الذي يعتبر الرئيس الأميركي الأكبر سنا في هذا المنصب، لاسيما بعد أن أعلن عزمه الترشح لولاية ثانية.
وكان موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي قد ذكر قبل أيام، أن بايدن بدأ مؤخرا استخدام جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر لعلاج توقف التنفس أثناء النوم.
يشار إلى أن استطلاعا للرأي، نشر يوم 25 حزيران الماضي، أظهر أن 68% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا قلقهم بشأن صحة بايدن.

وكان طبيب الرئيس الأميركي قد أعلن إثر فحص طبي خضع له بايدن في شباط الماضي أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة و"لائق لأداء مهامه". (الجزيرة)
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