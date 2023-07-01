مسؤول إسرائيلي يكشف.. هل من هجومٍ قريب ضدّ إيران؟

إستبعد مسؤولٌ إسرائيلي كبير، اليوم السبت، أن تبادرَ تل أبيب إلى شنِّ هجومٍ على إيران خلال وقتٍ قريب، في وقت تسعى فيه محادثات بين أميركا وإيران إلى تهدئة التوترات.

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وفي تصريحٍ له، قال مُستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن "إسرائيل ليست قريبة من مهاجمة مواقع نوويّة إيرانية"، وأضاف: "لم يتّضح بعد ماذا سيتمخّض عن المحادثات بين طهران وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة لتحديد خطوات قد تساهم في الحد من برنامج طهران النووي وتهدئة التوتر".

وأكد هنغبي أنّ "أي اتفاق لن يكون ملزماً لإسرائيل التي ترى أن إيران المسلحة نووياً تمثّل تهديداً وجودياً لها".







