28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
العودة الأميركية إلى الـ "يونسكو"... ما هي دلالاتها؟
Lebanon 24
01-07-2023
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تعليقه على قبول أغلبية أعضاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه يشعر بـ "التشجيع والامتنان"، مشيرا في بيان، الجمعة، إلى أن بلاده "تستعيد ريادتها في فضاء دولي حيوي".
Advertisement
من جانبها، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في بيان "إن لم تنخرط الولايات المتحدة في مؤسسات دولية، فإن هذا الأمر سيترك فراغا كبيرا ويُفقدها فرصة تعزيز القيم والمصالح الأميركية على الساحة الدولية".
وتقتضي مصلحة الولايات المتحدة المشاركة في أي دينامية دولية تعزز الحوار بين الدول "وتؤطر العمل مع البلدان الأخرى لمواجهة أكبر تحديات العصر"، وفق تعبير غرينفيلد.
قال وزير الخاريجة الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إنه ممتن لأعضاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الذين وافقوا على طلب الولايات المتحدة العودة للمنظمة بعضوية كاملة.
وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة ومنظمة "يونسكو" مضطربة على مدى العقود الأربعة الماضية بعد الخلاف بشكل رئيسي حول القضايا الأيديولوجية خلال الحرب الباردة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني مؤخرا.
وسحب الرئيس السابق، رونالد ريغان، الولايات المتحدة من المنظمة، في عام 1983 ، لكن الرئيس السابق، جورج بوش، انضم مرة أخرى، في عام 2002.
ومرة أخرى، انسحب الرئيس، دونالد ترامب، منها، في عام 2017، مشيرا إلى "تحيزها ضد إسرائيل".
لكن الرئيس الحالي، جو بايدن، قال عندما تولى منصبه إنه ينوي العودة إلى "يونسكو".
الصين
وفي أذار، عندما تم تقديم ميزانية السنة المالية المقبلة، قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية، جون باس، إن الإدارة تعتقد أن العودة إلى اليونسكو ستساعد الولايات المتحدة في التنافس العالمي مع الصين، التي استثمرت مبالغ كبيرة في منظمات الأمم المتحدة.
وقال إن الانضمام "سيساعدنا في معالجة التكلفة التي خلقها غيابنا في منافستنا العالمية مع الصين".
وتابع "إذا كنا جادين حقا بشأن منافسة العصر الرقمي مع الصين، من وجهة نظري، فلا يمكننا تحمل الغياب بعد الآن عن أحد المنتديات الرئيسية".
وأضاف "هناك عدد من الأمثلة الأخرى في مساحة مهمة اليونسكو حيث يُلاحَظ غيابنا وحيث تُقوَّض قدرتنا على أن نكون فعالين في تعزيز رؤيتنا لعالم حر".
من جانبه، قال بلينكن، في مارس الماضي، أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ خلال تقديم الميزانية: "أعتقد بشدة أننا يجب أن نعود إلى اليونسكو... مرة أخرى، ليس لأنها هدية لليونسكو، ولكن لأن الأشياء التي تحدث هناك مهمة حقا".
توجيه قرارات اليونسكو
خلال غياب واشنطن عن المنظمة، تم تسييس بعض القرارات بما في ذلك تلك التي اتخذتها لجنة التراث العالمي.
لتلك اللجنة، تأثير كبير على السياحة والاقتصاد، ويمكن أن تثير الجدل عند تعيين معالم في مناطق مثيرة للجدل أو متنازع عليها.
على سبيل المثال أثار قرار اللجنة، عام 2018، الاعتراف بالمدينة القديمة في الخليل في الضفة الغربية كموقع فلسطيني للتراث العالمي، غضب إسرائيل.
يشار إلى أنه، عندما كانت الصين تتولى الرئاسة، بين عامي 2021 و2022، أوصت اللجنة بضرورة وضع الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا على قائمة "في خطر"، إلا أن سيدني احتجت بشدة على هذه الخطوة، وقالت إن أي قرار في الصدد سيكلفها آلاف الوظائف ويترك تأثيرًا كبيرًا في عائدات السياحة المهمة لاقتصاده.
في السياق، سلط تقرير للصحفية الإيطالية المختصة في التراث، آنا سومرز كوكس، نشرته في صحيفة The Art Newspaper في ديسمبر 2022، على التسييس الذي طال اليونسكو .
كتب كوكس: "ابتعدت منظمة اليونسكو عن المبادئ التي تقوم عليها اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 لحماية المواقع التراثية كصالح مشترك".
وتابعت "عملت بعض الدول على تحويل ما كان نهجا تقنيا ومهنيا إلى نهج سياسي، من خلال التحالفات والصفقات السرية للحصول على المواقع المقبولة في قائمة مواقع التراث العالمي وتجنب العقوبات في حالة سوء إدارة الموقع".
الذكاء الاصطناعي
ولا تهدف اليونسكو فقط إلى اختيار المواقع التي يجب أن تصبح جزءا من تراث الإنسانية، بل تقوم المنظمة أيضا بتطوير برامج تعليمية، وتدافع عن حرية الصحافة وتدعم التبادل العلمي.
وحول هذه النقطة الأخيرة، فإن توقيت عودة الولايات المتحدة هذه ليس مصادفة، وفق تقرير لموقع "داي إف آر يورو".
تريد الولايات المتحدة أن تزن أكثر في المناقشات الجارية حول قواعد الذكاء الاصطناعي حيث أصدرت المنظمة توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، في وقت مبكر من عام 2021.
وقال بلينكن في مارس: "أنا مقتنع بأنه يجب علينا العودة إلى اليونسكو.. إنهم يعملون على قواعد ومعايير الذكاء الاصطناعي، نريد أن نكون هناك".
عودة التمويل.. تعيد لواشنطن مركزها القيادي
ومنذ منح فلسطين العضوية الكاملة في اليونسكو، عام 2011، أوقفت الولايات المتحدة في ظل رئاسة باراك أوباما تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ما مثل نكسة كبيرة لها، إذ أن مساهمات الولايات المتحدة شكلت 22 في المئة من ميزانيتها.
وبلغت مستحقات الولايات المتحدة لليونسكو، بين عامي 2011 و2018، نحو 619 مليون دولار، أي أكثر من الميزانية السنوية للمنظمة المقدرة بـ534 مليون دولار.
وفي إطار مسار العودة، قالت الإدارة الأميركية إنها طلبت من الكونغرس صرف 150 مليون دولار لصالح المنظمة للسنة المالية 2024، وهو مبلغ سيتم صرفه أيضا في السنوات التالية "إلى أن يتم استيعاب" المتأخرات. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جيهان زوجة راغب علامة تقود دراجة ناريّة... شاهدوا هذا الفيديو من بيروت
Lebanon 24
جيهان زوجة راغب علامة تقود دراجة ناريّة... شاهدوا هذا الفيديو من بيروت
09:33 | 2023-06-30
30/06/2023 09:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي عهد الأردن يعايد متابعيه بـ"سيلفي" التقطتها رجوة (صور)
Lebanon 24
ولي عهد الأردن يعايد متابعيه بـ"سيلفي" التقطتها رجوة (صور)
13:30 | 2023-06-30
30/06/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
11:34 | 2023-06-30
30/06/2023 11:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات مسلّحة تهزّ منطقة تركيّة سياحيّة شهيرة.. إليكم تفاصيل ما جرى هناك
Lebanon 24
إشتباكات مسلّحة تهزّ منطقة تركيّة سياحيّة شهيرة.. إليكم تفاصيل ما جرى هناك
13:38 | 2023-06-30
30/06/2023 01:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ضخّ الدولارات النقدية مستمر... لكبح جماح سعر الصرف
Lebanon 24
ضخّ الدولارات النقدية مستمر... لكبح جماح سعر الصرف
17:40 | 2023-06-30
30/06/2023 05:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:29 | 2023-07-01
كيف علّق إيلون ماسك على أعمال الشغب في فرنسا؟
06:23 | 2023-07-01
الاعتقالات في تزايد.. فرنسا تحاول كبح جماح الاحتجاجات
06:04 | 2023-07-01
اليابان رصدتهما.. سفينتان روسيتان تبحران بالقرب من تايوان
05:49 | 2023-07-01
زيلينسكي يُقيل رؤساء أربع مناطق في كييف
05:30 | 2023-07-01
الاتحاد الأوروبي يستنكر حرق المصحف الشريف في السويد: "عمل مهين"
05:30 | 2023-07-01
بعد استقبالها بريغوجين وقواته.. بيلاروسيا تشكل خطراً واضحاً على أوروبا بحسب "The Telegraph"
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
01/07/2023 13:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
01/07/2023 13:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
11:00 | 2023-06-28
01/07/2023 13:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact