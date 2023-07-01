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فقد سائق شاحنة السيطرة عليها في طريق مكتظ من الجانبين بالمارة والباعة، فقتل 55 منهم دهسا بالعجلات، وجرح عشرات آخرين في محافظة Kericho القريبة بغرب كينيا من أكبر بحيرة بإفريقيا، وهي فيكتوريا التي ينبع منها نهر النيل الأبيض.وكان سائق الشاحنة متوجها بها إلى مدينة كيريشو، عاصمة المحافظة، حين حاول تفادي الاصطدام بحافلة ظهرت له متوقفة على الطريق بسبب عطل ميكانيكي، فانحرف عن الطريق، إلا أنه فقد السيطرة عليها، فاصطدمت بشاحنات أخرى، كما بعشرات المتسوقين والباعة المتجولين.