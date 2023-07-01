Advertisement

عربي-دولي

حادث سير أشبه بـ"مجزرة"... شاحنة تدهس العشرات وفيديو يُوثّق "الكارثة"

Lebanon 24
01-07-2023 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1083124-638238110457811738.jpg
Doc-P-1083124-638238110457811738.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فقد سائق شاحنة السيطرة عليها في طريق مكتظ من الجانبين بالمارة والباعة، فقتل 55 منهم دهسا بالعجلات، وجرح عشرات آخرين في محافظة Kericho القريبة بغرب كينيا من أكبر بحيرة بإفريقيا، وهي فيكتوريا التي ينبع منها نهر النيل الأبيض.
Advertisement

وكان سائق الشاحنة متوجها بها إلى مدينة كيريشو، عاصمة المحافظة، حين حاول تفادي الاصطدام بحافلة ظهرت له متوقفة على الطريق بسبب عطل ميكانيكي، فانحرف عن الطريق، إلا أنه فقد السيطرة عليها، فاصطدمت بشاحنات أخرى، كما بعشرات المتسوقين والباعة المتجولين.
 
 
ووصفت وسائل إعلام محلية، الحادثة بـ"المجزرة" وأنها واحدة من أسوأ الحوادث المرورية في تاريخ كينيا. (العربية)
 

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:39 | 2023-07-01
11:21 | 2023-07-01
11:00 | 2023-07-01
10:30 | 2023-07-01
10:22 | 2023-07-01
10:00 | 2023-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website