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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يستنكر حرق المصحف الشريف في السويد: "عمل مهين"

Lebanon 24
01-07-2023 | 05:30
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ندّد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، مؤكّداً أنّه "عمل مهين واستفزازي". 

وفي بيان له، قال الإتحاد أنّ "مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا"، وأضاف: "من المؤسف للغاية أنّ مثل هذا العمل قد جرى تنفيذه خلال احتفال المسلمين بعيد الأضحى. مع هذا، نرفض الهجمات على البعثات الدبلوماسية ونطالب بالهدوء والتريث".
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وجاء ذلك بعدما أقدم، سلوان موميكا، على حرق نسخة من المصحف الشريف، الأربعاء الماضي، خارج مسجد ستوكهولم الكبير، تزامناً مع عيد الأضحى، إذ سمحت الشرطة السويدية له بالإقدام على ذلك.

واستنكرت دول عربية تصرفات السلطات السويدية وسماحها بإحراق نسخة من المصحف الشريف، كما لقي القرار إدانات دولية عديدة.

ووجّه القضاء العراقي، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف، والمطالبة باسترداده لمحاكمته في البلاد. 

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