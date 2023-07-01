اليابان رصدتهما.. سفينتان روسيتان تبحران بالقرب من تايوان

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وصرحت الحكومة اليابانية، الشهر الماضي، بأن تكرار النشاط العسكري الروسي بالقرب من الأراضي اليابانية، بما يشمل التدريبات المشتركة مع القوات الصينية يمثل "قلقاً بالغاً" على الأمن القومي الياباني.وانضمت اليابان وتايوان إلى الولايات المتحدة وحلفائها في فرض عقوبات واسعة النطق على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا العام الماضي.وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنها رصدت الفرقاطتين لأول مرة على بعد 70 كيلومترا جنوب غربي جزيرة يوناغوني أقصى غرب اليابان في أوكيناوا بالقرب من تايوان صباح، الثلاثاء.وذكرت أن السفينتين أبحرتا ذهابا وإيابا في المياه بين يوناغوني وتايوان، وتحركتا شرقا وشوهدت لآخر مرة، الجمعة، في المياه بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا، مضيفة أن اليابان أرسلت سفينتين لمراقبة الفرقاطتين الروسيتين.وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، الثلاثاء، أن سفناً تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ دخلت المناطق الجنوبية من بحر الفلبين لأداء مهام في إطار رحلة مرور بحرية طويلة.وكانت وزارة الدفاع التايوانية قالت، الثلاثاء، إنها رصدت فرقاطتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي وأرسلت طائرات وسفناً للمراقبة.وقالت الوزارة في بيان إن الفرقاطتين أبحرتا في اتجاه شمالي قبالة الساحل الشرقي لتايوان ثم "غادرتا منطقة ردنا" في اتجاه جنوبي شرقي قبالة مدينة سواو الساحلية التي تضم قاعدة بحرية تايوانية رئيسية.وأضافت أن الجيش التايواني أرسل طائرات وسفنا للمراقبة مع تفعيل أنظمة الصواريخ على الساحل، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.وأعلنت تايوان التي تُحكم ديمقراطياً، والتي تعتبرها الصين من أراضيها، مراراً على مدى السنوات الـ3 الماضية رصدها وجود سفن تابعة للبحرية الصينية وطائرات تابعة للقوات الجوية الصينية تعمل في أنحاء الجزيرة، حيث تسعى بكين للضغط لفرض مطالبتها بالمنطقة.