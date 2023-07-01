الاعتقالات في تزايد.. فرنسا تحاول كبح جماح الاحتجاجات

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أعلنت الداخلية الفرنسية، السبت، اعتقال 1311 شخصا، خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في البلاد.وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن 270 شخصا اعتقلوا ليل الجمعة، ليزيد الإجمالي عن 1300 موقوف.وشملت اعتقالات الجمعة عشرات الأشخاص في مدينة مرسيليا الجنوبية، ثاني كبرى المدن الفرنسية.وقالت الشرطة إن مثيري الشغب في وسط مرسيليا نهبوا متجرا للأسلحة النارية وسرقوا بعض بنادق الصيد لكن دون ذخيرة.وأضافت الشرطة أنها اعتقلت شخصا بحوزته بندقية ربما نُهبت من المتجر الذي يخضع الآن لحراسة الشرطة.