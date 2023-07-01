كيف علّق إيلون ماسك على أعمال الشغب في فرنسا؟

أعرب رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك عن صدمته بكمية الأسلحة الهائلة التي كانت بحوزة المحتجين في فرنسا.



وكتب ماسك على تويتر "من أين يحصلون على كل الأسلحة؟ الملكية الشخصية للأسلحة في أوروبا محدودة للغاية، لكنها لا تزال موجودة. لذلك، من المرجح أن تكون معظم هذه الأسلحة مسروقة أو مستوردة بشكل غير قانوني إلى الأراضي الفرنسية". (روسيا اليوم)

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