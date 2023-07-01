وسط تجدّد الإشتباكات.. تمديد إغلاق المجال الجويّ في السودان

أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من تموز الجاري أمام الحركة الجوية، باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

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ويأتي ذلك بينما تجددت الاشتباكات الجمعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم، خصوصاً في أم درمان غرباً وبحري شمال العاصمة، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.وكان المجال الجوي السوداني أغلق أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الاقتتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 نيسان الماضي.وتوصل الطرفان منذ ذلك الوقت مراراً إلى عدد من الهدن الإنسانية، برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكنها غالبا ما كانت تخترق من الطرفين، ما أسفر حتى الآن عن أكثر من مليوني نازح، و3 آلاف قتيل.وكان مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، قال أمس الجمعة إن الوفد السوداني الذي زار روسيا، طلب خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساعدة موسكو في حل النزاع في السودان.