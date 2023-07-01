عطل يُصيب محرّك طائرة... هل من إصابات بين الركاب؟

أبلغ ممثل خدمات الطوارئ، صباح اليوم السبت، أن إحدى الطائرات في مطار بولكوفو في سان بطرسبورغ في روسيا تعرضت لعطل في المحرك.



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وكانت الطائرة، طراز بوينغ 777، تعمل لصالح طيران الإمارات، من المفترض أن تقلع من سان بطرسبورغ إلى دبي. وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك": "تصاعد الدخان من محرك طائرة في مطار سان بطرسبورغ بولكوفو"، مضيفا أنه "لم يصب أي شخص بأذى".وكانت الطائرة، طراز بوينغ 777، تعمل لصالح طيران الإمارات، من المفترض أن تقلع من سان بطرسبورغ إلى دبي.

وذكر مكتب النيابة المحلية للنقل أن السلطات تحقق في السبب، وتم إرسال ركاب الرحلة إلى صالة المطار. (سبوتنيك)