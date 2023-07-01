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عربي-دولي

بعد الإحتجاجات في فرنسا... السياح يُلغون حجوزاتهم في الفنادق

Lebanon 24
01-07-2023 | 07:43
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قال تييري ماركس رئيس الجمعية الرئيسية لأصحاب الفنادق والمطاعم في فرنسا، إنه منذ وفاة نائل مرزوق عن 17 عاما خلال تدقيق مروري في نانتير في ضاحية باريس، الثلاثاء الماضي، "شهدت الفنادق موجة من إلغاء الحجوزات في كافة المناطق المتضررة جراء التخريب والصدامات".
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من جانبه، دعا اتحاد متاجر التجزئة الفرنسي الشرطة إلى تعزيز التدابير الأمنية حول المتاجر. وقال المدير الإداري للاتحاد جاك كريسيل إن أعمال الشغب "أدت إلى أعمال نهب على نطاق واسع. وتم تخريب أو نهب أو إحراق أكثر من مائة من متاجر المواد الغذائية أو غير الغذائية المتوسطة والكبيرة".

وقالت غرفة التجارة بباريس إيل دو فرانس إنها تعمل على نشر فرقها "لتقديم الدعم الضروري والمساعدة الفنية، لا سيما فيما يتعلق بضمان استمرار العمليات وتعويضات التأمين وما إلى ذلك"، للتجار ومديري الشركات المتضررة.
 
 
 
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